Gdzie są schrony w Bydgoszczy? Te miejsca mają dać bezpieczeństwo w czasie wojny

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła inwentaryzację obiektów, które w razie zagrożenia mogą posłużyć jako budowle ochronne dla ludności.

W całym kraju zinwentaryzowano 234 735 obiektów, z czego 224 113 to tzw. miejsca doraźnego schronienia (MDS), a 10 622 to schrony i ukrycia. Schrony stanowią jednak zaledwie ułamek tej liczby – w Polsce jest ich niespełna tysiąc. Łączna pojemność wszystkich obiektów ochronnych w kraju pozwala ukryć ponad 49 milionów osób, a więc więcej niż wynosi populacja Polski.

W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się ok. 300 schronów, natomiast w samej Bydgoszczy 218 obiektów. Mogą one pomieścić 19500 osób. Niestety, większość z nich nie nadaje się już do ochrony ze względu na zniszczenia. Schrony znajdujące się w piwnicach bloków są pozbawione wyposażenia. Z tego powodu ochrona ludności w naszym mieście pozostawia wiele do życzenia.

Oto lista niektórych miejsc, która mogą posłużyć jako schronienie:

Urząd Skarbowy przy ul. Grunwaldzkiej ul. Warszawska 13

Regionalna Izba Obrachunkowa przy ul. św. Trójcy ul. Nowodworska 23a (70 osób)

SP nr 41 przy ul. Traugutta 12

International School of Bydgoszcz, ul. Grabowa 2

Urząd Skarbowy przy ul. Wojska Polskiego 20b

Urząd Skarbowy przy ul. Wojska Polskiego 20c

Lokalizację budowli ochronnych można sprawdzić na mapie przygotowanej przez straż pożarną.

Specjaliści podkreślają, że nie każdy obiekt oznaczony na mapie schronów jest klasycznym schronem. W większości to właśnie miejsca doraźnego schronienia, czyli przestrzenie w budynkach użyteczności publicznej, szkołach czy blokach, które mają przede wszystkim chronić przed skutkami ataku powietrznego.

Strażacy apelują, by mieszkańcy wiedzieli, gdzie znajduje się najbliższy taki obiekt – choć wszyscy mają nadzieję, że nigdy nie będą musieli z nich korzystać.