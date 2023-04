Policjanci poczuli dziwny zapach z auta. Prawda zaskoczyła nawet ich

W zeszły piątek (7 kwietnia), tuż po północy, na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy, policjanci wydziału ruchu drogowego, zatrzymali do kontroli volkswagena. - Funkcjonariusze, podczas rozmowy, wyczuli charakterystyczną woń dobiegającą z samochodu i postanowili to sprawdzić. Policyjny nos nie zawiódł. W trakcie czynności stróże prawa zabezpieczyli dwa słoiki z suszem roślinnym. Wstępny test wykazał, że jest to marihuana - wyjaśnia rzecznik KMP w Bydgoszczy.

Funkcjonariusze zatrzymali kierującego, a pojazd odholowany został na służbowy parking. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informacyjnych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez policjantów z Gdańska do sprawy przywłaszczenia pojazdu.

Ponadto 51-latek został skontrolowany na zawartość substancji zabronionych w organizmie co dało wynik pozytywny, a jego krew policjanci przekazali do badań. Zabezpieczony susz o wadze ponad 90 gramów przekazali do laboratorium kryminalistycznego. Wstępnie przeprowadzone badania potwierdziły, że to marihuana.

Mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających oraz kierowanie pojazdem pod ich wpływem. W dodatku mężczyzna został rozliczony za przestępstwo w sprawie, którego prowadzi postępowanie gdański komisariat. W miniony piątek prokurator objął sprawcę policyjnym dozorem.

