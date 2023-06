Bydgoska policja szuka Małgorzaty Wnuczek w Wielkiej Brytanii! Kobieta zniknęła bez śladu 17 lat temu

Jedzenie w szpitalu jak z koszmaru. Pracownica ujawnia. „Dolewanie wody do zupy na porządku dziennym”. Szefostwo zaprzecza

Małgorzata Wnuczek zniknęła 17 lat temu. Policja z Bydgoszczy w Wielkiej Brytanii

27-letnia Małgorzata Wnuczek zaginęła 31 maja 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz widziana była w miejscowości Leictester, gdy wsiadła do autobusu jadąc z pracy do centrum miasta. Z informacji przekazanych przez rodzinę mieszkającą w Polsce, w Inowrocławiu, wynikało, że ostatni raz kontaktowała się z nimi 29 maja 2006 r., wysyłając wiadomość SMS. Pomimo ponawianego apelu, zarówno ze strony rodziny jak i policjantów, miejsce pobytu zaginionej pozostaje nieznane. Teraz po 17 latach brytyjscy i polscy policjanci wracają do sprawy.

Służby badają nowy trop. Trwa przeszukiwanie rzeki

Informacje przekazane przez policjantów i prokuratorów z Bydgoszczy detektywom z East Midlands Special Operations Unit (EMSOU) stały się przyczynkiem do podjęcia sprawy. Obecnie na terenie Leictester prowadzone są poszukiwania na rzece Soar, w rejonie mostu Mill Lane.

- Ich celem jest weryfikacja posiadanych przez funkcjonariuszy informacji. Ponadto w rejonie Greater Manchester do komendy policji doprowadzono 39-latka, który składa zeznania w sprawie zaginięcia, w związku z ewentualnym udzielaniem pomocy w zacieraniu śladów przestępstwa - mówi podkom. Monika Chlebicz z KWP w Bydgoszczy.

Policjanci, zarówno z Polski jak i Wielkiej Brytanii, ponownie zaapelowali o przekazywanie informacji dotyczących miejsca pobytu Małgorzaty Wnuczek. Detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które mają wiedzę, bądź informacje o okolicznościach zaginięcia Polki.

i Autor: KWP Bydgoszcz

Podczas działań prowadzonych obecnie na terenie Wielkiej Brytanii policjanci ponownie zwracają się z apelem do mieszkańców w Leicester, zwłaszcza do polskiej społeczności, aby zgłaszały się osoby, mogące przekazać informacje umożliwiające wyjaśnienie okoliczności zaginięcia Małgorzaty Wnuczek.

