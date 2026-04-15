Bydgoska szkoła zawodowa rozszerza ofertę dla uczniów. Zdobędą nowe, cenne kwalifikacje

Branżowa Szkoła Rzemiosła w Bydgoszczy będzie uczyć dekarzy

W sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, podczas Dnia Otwartego w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, planowane jest podpisanie umowy o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy.

Rezultatem tego partnerstwa będzie wprowadzenie nowego kierunku – dekarza – który dodatkowo zostanie objęty patronatem Stowarzyszenia. To istotny krok w lepszym dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz w rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie.

Współpraca bydgoskiej szkoły z organizacją Bydgoski Barbering

Jest to następne działanie szkoły ukierunkowane na zacieśnianie relacji z organizacjami branżowymi. W lutym tego roku placówka zawarła porozumienie z Bydgoski Barbering – stowarzyszeniem skupiającym barberów, przedsiębiorców oraz miłośników rzemiosła.

Organizacja ta powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości edukację oraz rozwój młodych osób w branży.

Program "Młody Barber" i nowe zawody w Bydgoszczy: krawiec oraz dekarz

Wspólne działania koncentrują się na promowaniu zawodu barbera w regionie, a także realizacji programu „Młody Barber”, w którym uczestniczą uczniowie kształcący się na fryzjerów. W jego ramach młodzież bierze udział w pokazach oraz warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Canna.Barbera.

Obecnie szkoła oferuje kształcenie w 33 zawodach. Od nadchodzącego roku szkolnego oferta zostanie rozszerzona o dwa kolejne kierunki – dekarza i krawca.

Kształcenie branżowe zyskuje coraz większe uznanie i częściej jest wybierane przez młodych ludzi jako świadoma droga zawodowa. Szkoła systematycznie działa na rzecz podnoszenia prestiżu edukacji zawodowej, inicjując projekty wspierające rozwój kompetencji uczniów oraz podtrzymywanie tradycji rzemieślniczych.

