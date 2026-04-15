Pocałunki i łzy w nowym odcinku "Sanatorium miłości". Internauci grzmią po ujawnieniu zapowiedzi. Burza w sieci

Henryk R. całuje Emilię, a później na randkę wybiera Ewę

Tuż po emisji niedzielnego odcinka produkcja nie kazała widzom długo czekać na zapowiedź kolejnych wydarzeń. Nowy zwiastun serwuje prawdziwy rollercoaster emocji. Po odejściu Basi atmosfera w sanatorium wcale nie zelżała - wręcz przeciwnie, seniorzy rozkręcają się z każdym odcinkiem. Tym razem w centrum wydarzeń znalazł się miłosny galimatias z udziałem Ewy, Emilii i dwóch Henryków.

Ewa, po spędzeniu miłych chwil z Henrykiem J., wyzna prowadzącej Marcie Manowskiej, że tak naprawdę jej serce bije dla... Henryka R. Problem w tym, że w tej samej zapowiedzi Henryk R. obdarowuje czułym pocałunkiem Emilię. Ostatecznie mimo śmiałych gestów ich relacja się rozpadnie, a kobieta w rozmowie z gospodynią formatu nie ukrywa łez. Także Henryk R. przed kamerami mówi otwarcie, że nie potrafi kochać...

Ostre słowa przy ognisku

Romantyczne gesty to jednak tylko jedna strona nadchodzącego odcinka "Sanatorium miłości". Podczas wieczornego ogniska dojdzie do ostrej wymiany zdań. Padną słowa, których trudno będzie zapomnieć.

Mike, mały chłopczyk w piaskownicy życia

- powie bez ogródek Teresa.

Nie pozostanie to bez odpowiedzi. Mike skomentuje sytuację równie dosadnie:

Dosłownie jadem pluje na wszystkich.

Awionetka, taniec i wielkie emocje

To nie koniec atrakcji. Uczestnicy wezmą udział w tanecznej imprezie i zmierzą się ze swoimi lękami - w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo czeka ich lot awionetką.

Internauci nie wytrzymali

Zwiastun błyskawicznie rozpalił dyskusję w sieci. Komentarze pod zapowiedzią mówią same za siebie.

"Jest pełen wachlarz osobowości. Erotoman, zakonnica, infantylna księżniczka, chłopczyk z piaskownicy..." "To 'Sanatorium' bardziej przypomina przedszkole, sądząc z zachowania niektórych uczestników" "Ale się narobiło, a Emilka 'już była w ogródku i witała się z gąską'..." "Naprawdę myślicie, że miłość można tak na pstrykniecie palcami znaleźć? I na dodatek w takim programie?" "I dlatego Teresa nie pozwala się obłapiać, żeby nie czuć się potem jak Emilia, gdy Henryk R. ruszy w konkury do Ewy"

- czytamy w komentarzach na Facebooku.

Nowy odcinek "Sanatorium miłości" już w niedzielę na antenie TVP.

