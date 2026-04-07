Sanatorium Miłości - o co chodzi w formacie?

Sanatorium Miłości to emitowany od 2019 roku w TVP1 format typu reality show, prowadzony przez Martę Manowską. W każdym sezonie dwunastu singli po 60. roku życia (sześć kobiet i sześciu mężczyzn) wyjeżdża na trzy tygodnie do uzdrowiska, by znaleźć partnera lub przyjaźń. Program łączy randkowanie z aktywnością fizyczną i zabiegami zdrowotnymi. Uczestnicy biorą udział w wyzwaniach, takich jak skoki na bungee, loty paralotnią czy kursy tańca, które mają ich zintegrować. Każdy odcinek to kolejne randki, a rano grupa wybiera „Kuracjusza Odcinka”, który idzie na spotkanie indywidualne. Sezon kończy finałowy bal, podczas którego uczestnicy w drodze głosowania wybierają Króla i Królową Turnusu.

Już nie Basia, a inna uczestniczka. Internauci ostro o... Teresie

Już wcześniej internauci zdecydowanie krytykowali jedną z uczestniczek - Basię. Według nich kobieta była agresywna, dominująca i często nie pozwalała dojść innym do głosu. Kobieta miała negatywny odbiór nie tylko wśród widzów, ale również samych uczestników. Regularnie stawiali granice, a kobieta je przekraczała. Doprowadziło to do tego, że Basia odeszła z "Sanatorium Miłości". Nikt się jednak nie spodziewał, że Internauci szybko znajdą inną uczestniczkę do ostrzału. A padło na... Teresę. Kobieta w ostatnim odcinku siedziała na boku, ponieważ z powodu żałoby nie brała udział w tańcach. Dodatkowo nie akceptuje szybkiego dotyku. Jej zachowanie wywołało falę negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci zarzucają jej zbyt dużą powagę w rozrywkowym programie. Oto wybrane komentarze:

Teresa zbyt zachowawcza. Przydałoby się więcej luzu. Zaskoczyło mnie, że odrzuciła jakiegoś faceta, bo oblał ja woda w lejka. Przesada.

Nie wiem po co ta Tereska przyszła do tego programu 🤔 Ma problem z dotykiem, faceci na odległość. Zajęła miejsce innej.

Teresa jest niesympatyczna i pani mądralińska.

Teresa jest bardzo zachowawcza, chyba niepotrzebnie do tego programu przyszła, bo ona nie chce nikogo ma uraz do facetów

Tereska niczym po podpisaniu ślubów czystości 🤣

Jak zaznaczają internauci, według nich Teresa w porównaniu do reszty ekipy zachowuje się zbyt poważnie. Wiele osób zapomina jednak o tym, że kobieta przez lata była sama, a w trakcie programu przechodziła żałobę.

