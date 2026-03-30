Barbara żegna się z "Sanatorium miłości". "11 osób chce, żebym wyjechała"

Adrian Nychnerewicz
Iwona Janczewska
2026-03-30 16:06

W "Sanatorium miłości" doszło do poważnego konfliktu między uczestnikami. Napięta atmosfera i trudne relacje sprawiły, że Barbara zdecydowała się opuścić program przed jego zakończeniem. - Kiedy 11 osób chce, żebym wyjechała, to ja na to, jak na lato (…) Ja wam powiem na koniec: rybka - palnęła.

Choć na początku turnusu dominowały flirt, randki i zabawa, szybko okazało się, że nie wszyscy odnajdują się w grupie równie dobrze. Barbara niemal od samego początku budziła kontrowersje wśród kuracjuszy. Uczestnicy "Sanatorium miłości" zarzucali jej dominujące zachowanie - nie dopuszczała innych do głosu, podnosiła ton i często pouczała pozostałych. Z czasem frustracja zaczęła narastać, a atmosfera w grupie stawała się coraz bardziej napięta.

Dla Lilli wspólny pokój stał się koszmarem

Najtrudniejszą sytuację miała Lilla, która dzieliła z Barbarą pokój. Codzienne funkcjonowanie u boku tak wymagającej współlokatorki szybko zaczęło ją przerastać.

Jest mi przykro. Ja, mieszkając z nią 8 dni, dostałam strasznego słonia na grzbiet. Bardzo ciężko się z nią mieszka. (…) Basi nie da się pomóc

- oceniła gorzko Lilla.

Podobne zdanie miała Bożena, która również nie kryła rozczarowania:

Nie chcę jej oceniać, natomiast w grupie jest bardzo trudno mieć z nią kontakt

- mówiła.

Interwencja Marty Manowskiej

W końcu sytuacja wymknęła się spod kontroli i konieczna była reakcja prowadzącej. Marta Manowska postanowiła wysłuchać wszystkich stron konfliktu.

Podczas rozmowy emocje były wyraźne. Lilla nie kryła zmęczenia:

Jestem zmęczona. Wkłada nam w usta słowa, które sama mówi. Ja już nie chcę być dłużej z Basią w pokoju

- powiedziała uczestniczka.

Bożena dodała:

Padły mocne słowa, wulgaryzmy pod moim adresem. (…) Nie można porozmawiać, bo jest od razu atak 

- dodała.

Barbara nie widziała problemu

Co ciekawe, sama Barbara inaczej postrzegała całą sytuację. Nie czuła się winna narastającego konfliktu i była przekonana, że źródłem problemu jest zazdrość innych uczestniczek.

Koleżanki są zazdrosne, że ja przy problemach uśmiecham się, jestem zadowolona 

- mówiła.

W końcu padły słowa, które przesądziły o wszystkim:

Kiedy 11 osób chce, żebym wyjechała, to ja na to, jak na lato (…) Ja wam powiem na koniec: rybka

- palnęła.

Nagłe pożegnanie i koniec konfliktu

Chwilę później Barbara spakowała walizkę i opuściła program. Decyzja zapadła szybko i zakończyła napiętą sytuację w grupie. Lilla i pozostali kuracjusze odetchnęli z ulgą.

Super Express Google News
4. odcinek Sanatorium miłości
Galeria zdjęć 26
Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości
Sonda
Lubisz program "Sanatorium Miłości"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANATORIUM MIŁOŚCI