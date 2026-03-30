Barbara żegna się z "Sanatorium miłości". "11 osób chce, żebym wyjechała"

W "Sanatorium miłości" doszło do poważnego konfliktu między uczestnikami

Choć na początku turnusu dominowały flirt, randki i zabawa, szybko okazało się, że nie wszyscy odnajdują się w grupie równie dobrze. Barbara niemal od samego początku budziła kontrowersje wśród kuracjuszy. Uczestnicy "Sanatorium miłości" zarzucali jej dominujące zachowanie - nie dopuszczała innych do głosu, podnosiła ton i często pouczała pozostałych. Z czasem frustracja zaczęła narastać, a atmosfera w grupie stawała się coraz bardziej napięta.

Dla Lilli wspólny pokój stał się koszmarem

Najtrudniejszą sytuację miała Lilla, która dzieliła z Barbarą pokój. Codzienne funkcjonowanie u boku tak wymagającej współlokatorki szybko zaczęło ją przerastać.

Jest mi przykro. Ja, mieszkając z nią 8 dni, dostałam strasznego słonia na grzbiet. Bardzo ciężko się z nią mieszka. (…) Basi nie da się pomóc

- oceniła gorzko Lilla.

Podobne zdanie miała Bożena, która również nie kryła rozczarowania:

Nie chcę jej oceniać, natomiast w grupie jest bardzo trudno mieć z nią kontakt

- mówiła.

Interwencja Marty Manowskiej

W końcu sytuacja wymknęła się spod kontroli i konieczna była reakcja prowadzącej. Marta Manowska postanowiła wysłuchać wszystkich stron konfliktu.

Podczas rozmowy emocje były wyraźne. Lilla nie kryła zmęczenia:

Jestem zmęczona. Wkłada nam w usta słowa, które sama mówi. Ja już nie chcę być dłużej z Basią w pokoju

- powiedziała uczestniczka.

Bożena dodała:

Padły mocne słowa, wulgaryzmy pod moim adresem. (…) Nie można porozmawiać, bo jest od razu atak

- dodała.

Barbara nie widziała problemu

Co ciekawe, sama Barbara inaczej postrzegała całą sytuację. Nie czuła się winna narastającego konfliktu i była przekonana, że źródłem problemu jest zazdrość innych uczestniczek.

Koleżanki są zazdrosne, że ja przy problemach uśmiecham się, jestem zadowolona

- mówiła.

W końcu padły słowa, które przesądziły o wszystkim:

Kiedy 11 osób chce, żebym wyjechała, to ja na to, jak na lato (…) Ja wam powiem na koniec: rybka

- palnęła.

Nagłe pożegnanie i koniec konfliktu

Chwilę później Barbara spakowała walizkę i opuściła program. Decyzja zapadła szybko i zakończyła napiętą sytuację w grupie. Lilla i pozostali kuracjusze odetchnęli z ulgą.

