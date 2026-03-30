Sławomir i Kajra szczerze o przygotowaniach do Wielkanocy. Kto wychodzi z kuchni?

Święta Wielkanocne to dla wielu czas refleksji, odrodzenia i spędzania czasu z najbliższymi. W natłoku codziennych obowiązków, ten okres staje się okazją do zwolnienia tempa, celebrowania tradycji i umacniania więzi rodzinnych. Dla Sławomira i Kajry, znanych z energetycznych występów i charyzmatycznej osobowości, Wielkanoc również stanowi ważny element rocznego kalendarza.

Sławomir i Kajra razem od wielu lat. Ich syn niedługo skończy dziesięć lat

Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz tworzą świetny duet nie tylko na scenie, ale również w życiu prywatnym. Wykonawca hitów "Miłość w Zakopanem" czy "Weselny pyton" i jego ukochana pobrali się w 2011 roku. Pięć lat później urodził się ich potomek, Kordian. Już we wrześniu br. chłopiec skończy dziesięć lat.

Para przeszła kryzys. "Małżeństwo jak firma"

Mimo piętnastoletniego stażu jako małżeństwo Sławomir i Kajra mieli też swoje chwile słabości. O swoim kryzysowym momencie opowiedzieli jakiś czas temu w rozmowie z Magdą Mołek, na łamach jej podcastu "W moim stylu". Śpiewająca para wyjawiła, że popadła w taki wir pracy nad karierą, że zupełnie straciła prywatny czas tylko dla siebie, a to zaszkodziło ich związkowi.

"Było tyle pracy, że nasze małżeństwo wyglądało trochę jak firma, a nie małżeństwo normalne. Rozmawialiśmy tylko o pracy, o tym, co trzeba zrobić, na kiedy i straciliśmy w pewnym momencie taki dobry kontakt, rozmowy" - wyznał artysta.

"'Projekt Sławomir' stał się substytutem naszego małżeństwa. Jak ta nasza doba miała 72 godziny, to my, będąc ze sobą cały czas, potrafiliśmy się za sobą stęsknić, bo my nie mieliśmy go dla siebie jako mąż i żona" - dodała Kajra.

Dziś Sławomir i Kajra są zgrani. Zdradzili kulisy swojej Wielkanocy

Ostatecznie, popularnej parze udało się wprowadzić do kariery i życia osobistego odpowiedni balans. Sławomir i Kajra nie zwalniają jednak tempa, wciąż angażując się w nowe projekty zawodowe. Na tydzień przed Wielkanocą odwiedzili studio programu "halo tu polsat", promując nowy utwór pt. "Bartek", we współpracy z Marcinem Wyrostkiem. Para pochwaliła się milionem subskrypcji na kanale YouTube, a także zdradziła co nie co o zbliżających się świętach.

"Ja mam hopla na punkcie przygotowywania świąt, te wszystkie króliczki, zajączki…" - powiedziała Kajra.

"A ja wychodzę z kuchni i to jest największa pomoc" - dopowiedział Sławomir, dodając: "Wiele małżeństw pracuje razem, ale nas ratuje poczucie humoru. Mamy w sobie wsparcie i chronimy się nawzajem. To jest nasza siła!"

