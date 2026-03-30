Rozwód Gąsiorowskiej i Żurawskiego w toku! Aktor czekał pod salą z kubkiem w ręku

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski rozstali się

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par polskiego świata filmu. Wspólnie pojawiali się na premierach, branżowych wydarzeniach i długo byli postrzegani jako przykład udanego związku w show-biznesie. Z czasem okazało się jednak, że za kulisami ich relacja przechodziła poważny kryzys. O problemach w ich małżeństwie zaczęto mówić już kilka lat temu. Choć początkowo oboje unikali publicznych komentarzy, w końcu aktorka potwierdziła, że ich drogi rozeszły się już dawno temu i że trwają formalności związane z rozwodem.

Głośne rozstanie Gąsiorowskiej i Żurawskiego

W jednym z wywiadów Gąsiorowska przyznała wprost, że decyzja o zakończeniu małżeństwa zapadła już wcześniej, ale przez długi czas oboje nie chcieli mówić o tym publicznie. Jak tłumaczyła, zależało im na zachowaniu prywatności i spokoju, szczególnie w kontekście życia rodzinnego.

Aktorka wspominała również o trudnościach, z którymi musieli mierzyć się w trakcie związku. Wśród problemów pojawiał się temat alkoholu, który miał wpływ na relacje w ich domu. Podkreślała jednak, że była to kwestia wymagająca pracy całej rodziny i że każdy z nich musiał zmierzyć się z własnymi wyzwaniami.

Mimo tych trudności para przez długi czas próbowała ratować relację. Ostatecznie jednak zdecydowali się zakończyć związek i uporządkować sprawy formalne przed sądem.

Michał Żurawski pojawił się w sądzie

W poniedziałek - 30.03.26 roku odbyło się kolejne posiedzenie dotyczące rozwodu aktorów. Na miejscu pojawił się Michał Żurawski, który czekał na rozpoczęcie rozprawy w korytarzu sądowym. Fotoreporterzy uchwycili moment, gdy oparty o ścianę spokojnie popijał napój z papierowego kubka, oczekując na wejście na salę. Z kolei Roma Gąsiorowska tego dnia nie pojawiła się w sądzie. Choć wiele wskazywało na to, że sprawa zbliża się do finału, podczas poniedziałkowego posiedzenia nie zapadło jeszcze ostateczne rozstrzygnięcie.

