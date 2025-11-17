Roma Gąsiorowska rozwodzi się z mężem. Tak pokazała się na rozprawie!

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski uchodzili za parę zgodną, świetnie się rozumiejącą i kochającą. Jednak rzeczywistość, nawet jeśli na początku była różowa, w końcu zaczęła małżonkom doskwierać. Gąsiorowska i Żurawski pojawiali się razem na imprezach, wspierali się w rozwijaniu karier i wspólnie wychowywali dzieci - Klemensa oraz Jadwigę.

Ostatecznie zdecydowali jednak, że pora się rozwieść. Ich związek miał zakończyć się już dawno temu, ale małżonkowie nie informowali o tym publicznie. W końcu pojawiły się plotki, a Roma nie chciała dłużej trzymać rozstania w sekrecie.

Ukrywali rozstanie. Prawda wyszła na jaw

Gąsiorowska na początku 2024 r. wyznała w rozmowie z Na Temat:

Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się.

Powodem miała być choroba alkoholowa jej męża. Roma, jej były już partner i dzieci walczą o powrót do normalności.

Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - wyznała gwiazda.

Kolejna rozprawa

Zanim doszło do rozprawy rozwodowej, pojawiały się plotki, że para będzie walczyć o małżeństwo. W końcu jednak sprawa trafiła na wokandę. Rano 17 listopada 2025 r. Roma stawiła się w warszawskim sądzie, ale jej męża zabrakło. Gwiazda przybyła do gmachu ubrana w elegancką marynarkę i czarny golf. Strój ścisnęła paskiem w talii. Dobrała do niego dżinsy z podwiniętymi nogawkami i obuwie sportowe.

Twarz okryła okularami przeciwsłonecznymi, w dłoni trzymała teczkę z dokumentami. Ani Roma, ani jej były partner, który formalnie wciąż pozostaje mężem aktorki, nie komentują rozstania i rozwodu, który ciągnie się już jakiś czas.

Trzy gwiazdorskie pary rozwodzą się tego samego dnia

17 listopada odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa Romy Gąsiorowskiej, ale nie tylko. W sądzie mieli spotkać się też Katarzyna Wajda i jej mąż oraz Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Wszystkie trzy znane pary dążą do formalnego zakończenia wieloletnich małżeństw.

Gąsiorowska i Żurawski pobrali się w 2010 r., Kaczorowska i Pela w 2019 r., a Katarzyna Wajda wyszła za Mateusza Wajdę w 2009 r. Małżonkowie muszą rozstrzygnąć kwestie finansowe, ale również te dotyczące opieki nad dziećmi.

