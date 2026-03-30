Agnieszka Kaczorowska poprowadzi nowy program! Tym razem bez ukochanego

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Razem w życiu, razem w pracy

W ostatnich miesiącach o żadnej parze nie było tak głośno, jak o Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i Marcinie Rogacewiczu (46 l.). Zakochani, którzy prawdopodobnie mają już za sobą pierwszą rocznicę związku, przez pierwsze miesiące nie komentowali publicznie swojej relacji. Nie ukrywali się za to przed paparazzi, a z czasem sami zaczęli podsycać plotki różnymi wpisami i komentarzami na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz swój związek potwierdzili w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po soczystym pocałunku już nikt nie mógł mieć wątpliwości co do natury ich relacji. Dla wielu byli faworytami do zwycięstwa, ale pożegnali się z programem na krótko przed finałem.

Chociaż zapowiadali, że teraz będą "tańczyć tylko dla siebie", to szybko zmienili zdanie i ruszyli w Polskę z autorskim spektaklem tanecznym "Siedem". To był dopiero początek ich współpracy. Zakochani zagrali razem w audioserialu, w którym wcielili się w Marynę i Janosika. Poprowadzili również walentynkowy koncert zatytułowany "Tańczmy, jak nam miłość gra".

Agnieszka Kaczorowska z kolejnym projektem. Poprowadzi własny program

Niedawno informowaliśmy, że Agnieszka Kaczorowska poprosiła w TVP o chwilową przerwę w "Klanie". Z kolei Marcin Rogacewicz na stałe rozstał się z inną produkcją publicznej telewizji. Na razie nie wiadomo czy zobaczymy go wkrótce w czymś innym. Za to jego ukochana pochwaliła się właśnie nowym projektem!

Agnieszka Kaczorowska w ramach współpracy z Wirtualną Polską i kanałem "Lustra" (dawniej WP Lifestyle) poprowadzi cykl rozmów.

Kochani, dzielę się dziś z Wami nowym projektem…! Gościnnie na kanale YT @wirtualnapolska "LUSTRA" będą pojawiać się rozmowy, które mam przyjemność prowadzić. Dla mnie najważniejsze jest to, aby te spotkania niosły wartość - napisała Kaczorowska na Instagramie.

Premierowa rozmowa ukazała się w minioną niedzielę. Gościnią Agnieszki Kaczorowskiej była Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, prawniczka i prezeska Instytutu Wsparcia. Panie rozmawiały na temat "dzieci w rozwodzie" Tancerka przyznała, że jest to temat bliski jej sercu.

