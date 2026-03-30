Doda jako jurorka "Tańca z Gwiazdami"?! Dostała propozycję od Edwarda Miszczaka

"Taniec z Gwiazdami": Doda zaskoczyła stylizacją! Pokazała za dużo?

Trwa osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W niedzielnym odcinku uczestnicy zatańczyli do wybranych przez siebie utworów. I tak można było usłyszeć m.in. "Kolorowe sny" Just 5, "You're my heart, you're my soul" Modern Talking, "Falochrony" Roxie Węgiel i Maty, "Lover" Taylor Swift czy kultowe "Ev'ry night" Mandaryny.

Z kolei para numer dziesięć, czyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, zatańczyli pełnego energii jive'a w rytm "Dżagi" zespołu Virgin. I zrobili to pod okiem samej Dody, która zasiadła na widowni "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka z zadowoleniem oglądała ich występ, który jurorzy nagrodzili czterema dziesiątkami.

Wokalistka pojawiła się w studiu Polsatu w stylizacji, o której od razu zrobiło się głośno. Góra była była zaskakująco skromna - elegancka biała koszula bez zbędnych ozdób. Za to na dole już nie było tak grzecznie. Ultra krótkie spodenki, które bardziej przypominały majtki z frędzlami, odsłoniły pupę Dody!

Doda mogła zostać jurorką "Tańca z Gwiazdami". Dlaczego odmówiła?

Fani piosenkarki nie ukrywają, że chętnie zobaczyliby ją w tanecznym show. W ubiegłym roku namawiała ją do tego... Agnieszka Kaczorowska.

Dobra, rzeczywiście powiedziałam jej jedno zdanie - "dawaj na parkiet". Tu nie ma co namawiać, to trzeba poczuć. Każda osoba, która decyduje się na udział w tym programie, musi naprawdę chcieć - mówiła tancerka w rozmowie z "Super Expressem".

Doda miała jej wtedy odpowiedzieć, że nie widzi się na parkiecie. Podczas ostatniego odcinka okazało się, że otrzymała propozycję od Edwarda Miszczaka. Dyrektor programowy Polsatu miał jej zaproponować rolę nie uczestniczki "Tańca z Gwiazdami", ale jurorki! W rozmowie z "Party" wyznała, dlaczego nie skorzystała z tej oferty.

Miałam propozycję od Edwarda, żeby być w ogóle jurorką. Ale chciałabym skupić się na merytoryce. Chciałabym po prostu wiedzieć o czym mówię i chciałabym oceniać wokalistów - wyznała. Miałam być czwartą jurorką - doprecyzowała Doda.

Piosenkarka dodała, że proponowano jej też rolę jurorki w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jednak Doda chciałaby oceniać początkujących wokalistów np. w "The Voice of Poland".

