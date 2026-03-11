Bydgoszcz budzi się do życia po zimie. Są już krokusy i przebiśniegi

W Bydgoszczy widać już pierwsze wyraźne zwiastuny nowej pory roku. Na terenie ogrodu botanicznego IHAR pojawiły się kwitnące przebiśniegi oraz krokusy, natomiast na niebie łatwo dostrzec wracające ptaki. Swoją aktywność rozpoczęły również pszczoły, co bardzo cieszy lokalną społeczność.

Pierwsze wiosenne kwiaty w bydgoskim ogrodzie botanicznym IHAR

Natura sukcesywnie wychodzi z zimowego uśpienia. Osoby odwiedzające bydgoski ogród botaniczny należący do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin mogą podziwiać rozwijające się pąki wczesnych kwiatów oraz przysłuchiwać się dźwiękom wydawanym przez ptaki.

Spacerowicze chętnie wychodzą z domów podczas bezchmurnych dni i bacznie obserwują metamorfozę otaczającego ich krajobrazu.

Wiosna coraz śmielej daje o sobie znać! Krokusy kwitną, pszczoły ruszyły do pracy
Zaczyna zakwitać wierzba, leszczyna, widać przebiśniegi. Zaczynają się też pomału pokazywać krokusy – są już pojedyncze egzemplarze. Są już też pszczoły. O dziwo ruszyły już w swój pierwszy oblot. Mówimy o pszczołach miodnych – mówi ogrodnik Jarosław Mikietyński.

Bociany Maciek i Stefania ponownie w Bydgoszczy

Lokalna społeczność otrzymała również inne pozytywne informacje dotyczące zwierzęcych sąsiadów. Do swojego gniazda przyleciał uwielbiany przez bydgoszczan bocian Maciek, a niedługo później powitał swoją wieloletnią partnerkę o imieniu Stefania.

Wszystkie te drobne zjawiska przyrodnicze stanowią jednoznaczny dowód na nieuchronne zbliżanie się cieplejszych miesięcy. Mroźna zima ostatecznie ustępuje i niebawem całkowicie zniknie z miejskiego pejzażu.

