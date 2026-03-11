Bydgoszcz budzi się do życia po zimie. Są już krokusy i przebiśniegi

Pierwsze wiosenne kwiaty w bydgoskim ogrodzie botanicznym IHAR

Natura sukcesywnie wychodzi z zimowego uśpienia. Osoby odwiedzające bydgoski ogród botaniczny należący do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin mogą podziwiać rozwijające się pąki wczesnych kwiatów oraz przysłuchiwać się dźwiękom wydawanym przez ptaki.

Spacerowicze chętnie wychodzą z domów podczas bezchmurnych dni i bacznie obserwują metamorfozę otaczającego ich krajobrazu.

Zaczyna zakwitać wierzba, leszczyna, widać przebiśniegi. Zaczynają się też pomału pokazywać krokusy – są już pojedyncze egzemplarze. Są już też pszczoły. O dziwo ruszyły już w swój pierwszy oblot. Mówimy o pszczołach miodnych – mówi ogrodnik Jarosław Mikietyński.

Bociany Maciek i Stefania ponownie w Bydgoszczy

Lokalna społeczność otrzymała również inne pozytywne informacje dotyczące zwierzęcych sąsiadów. Do swojego gniazda przyleciał uwielbiany przez bydgoszczan bocian Maciek, a niedługo później powitał swoją wieloletnią partnerkę o imieniu Stefania.

Wszystkie te drobne zjawiska przyrodnicze stanowią jednoznaczny dowód na nieuchronne zbliżanie się cieplejszych miesięcy. Mroźna zima ostatecznie ustępuje i niebawem całkowicie zniknie z miejskiego pejzażu.