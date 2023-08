Dlaczego wyją syreny alarmowe 1 sierpnia? Przejmujący dźwięk syren słychać we wtorek (1.08.2023) niemal w całym kraju o godz. 17.00. To 79. rocznica godziny „W” i rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Prawie w całej Polsce, gdzie tylko jest to możliwe, 1 sierpnia o godz. 17.00 rozlega się dźwięk syren alarmowych. Przejmujący sygnał trwa minutę. To jednostajny dźwięk, który rozchodzi się szeroko i który słychać w wielu miejscach.

Syreny alarmowe dziś: 1 sierpnia 2023 roku, godz. 17.00

We wtorek, 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 dźwięk syren alarmowych słychać w Bydgoszczy i innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Nie oznacza on żadnego niebezpieczeństwa ani zagrożenia! To tylko symbol, mający przypominać o Powstaniu Warszawskim i uczcić zamordowanych, zmarłych i żyjących bohaterów walko o Niepodległość.

79. rocznica Powstania Warszawskiego w Lublinie

We wtorek (1 sierpnia) o godz. 17 w całym mieście rozlegnie się dźwięk syren alarmowych jako symbol pamięci o odwadze, poświęceniu i wspólnocie. Prezydent Rafał Bruski razem z zaproszonymi gośćmi uczci pamięć bohaterskich uczestników i mieszkańców Warszawy pod bydgoskim pomnikiem Powstania Warszawskiego, który znajduje się u zbiegu ulic Gdańskiej i Czerkaskiej.

Wcześniej, o godz. 15.30 w Kościele Garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju zostanie odprawiona msza w intencji powstańców.

Sonda Słyszałeś syreny alarmowe? TAK NIE