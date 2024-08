Bydgoszcz: Dlaczego wyją syreny alarmowe? Syreny 1.08.2024, godz. 17.00

To najszybciej wyludniające się miasto w Polsce. Mieszkańcy uciekają w popłochu! Dane GUS przerażają

Syreny alarmowe 1.08.2024 w Bydgoszczy. O co chodzi?

Dlaczego wyją syreny alarmowe 1 sierpnia? Przejmujący dźwięk syren słychać w czwartek (1.08.2024) niemal w całym kraju o godz. 17.00. To 80. rocznica godziny „W” i rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Prawie w całej Polsce, gdzie tylko jest to możliwe, 1 sierpnia o godz. 17.00 rozlega się dźwięk syren alarmowych. Przejmujący sygnał trwa minutę. To jednostajny dźwięk, który rozchodzi się szeroko i który słychać w wielu miejscach.

Syreny alarmowe dziś: 1 sierpnia 2024 roku, godz. 17.00

W czwartek, 1 sierpnia 2024 r., o godz. 17.00 dźwięk syren alarmowych słychać w Bydgoszczy i innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Nie oznacza on żadnego niebezpieczeństwa ani zagrożenia! To tylko symbol, mający przypominać o Powstaniu Warszawskim i uczcić zamordowanych, zmarłych i żyjących bohaterów walko o Niepodległość.

80. rocznica Powstania Warszawskiego w Bydgoszczy

Uroczystości 1 sierpnia 2024 rozpoczną się od godziny 12:00, mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli okazję złożyć kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, znajdującym się na Skwerze Inwalidów Wojennych. Miejsce to, położone pomiędzy ulicami 11 Listopada, Gdańską i Czerkaską, stanie się punktem wyjścia dla dalszych uroczystości.

O godzinie 15:30 odbędzie się msza w Kościele Garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju. Następnie, uczestnicy przemaszerują na Stary Rynek, gdzie o godzinie 17:00 rozpoczną się główne uroczystości.