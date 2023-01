Bydgoszczanin robi furorę w drugiej edycji programu „Farma” na Polsacie. Ostatnio mył się... nago!

"Farma" od stycznia 2023 w Polsacie. Co nowego w drugiej edycji?

Nowy sezon, nowe zmiany. Od teraz Farmer Tygodnia, oprócz największej odpowiedzialności za gospodarstwo, otrzyma także przywileje. Pozostali uczestnicy, którzy będą wezwani do pojedynku nie będą znali dnia, ani godziny rozgrywki.

Zmieni się również sposób odpadania uczestników. W drugiej edycji nie będzie sztywnej zasady, wskazującej – ile osób pożegna się z programem w poszczególnym odcinku. Od teraz usuniętych może zostać nawet kilka osób jednego dnia. Farmerzy niczego już nie mogą być pewni.

Adam Nowak z Bydgoszczy w programie "Farma" 2023

Jak informuje Radio ESKA, jednym z uczestników show jest 50-letni Adam Nowak z Bydgoszczy. Jak sam zaznacza - wiek to tylko liczba. Doświadczenia życiowe oraz wrodzona ciekawość ludzi pomagają mu w pracy z podopiecznymi ze swojej fundacji. Jego życie to mieszanka różnych emocji i zdarzeń.

Często były to trudne momenty i wybory, ale to właśnie one umocniły jego dzisiejsze podejście do świata. Jest człowiekiem pełnym wdzięczności, umiejącym poradzić sobie w każdych warunkach. Ma niespożytą energię. Adam Nowak jest znany na Facebooku jako Wujek Porada. Jego profil śledzi ponad 33 tys. osób. Zanim trafił do programu, w Bydgoszczy założył Siedlisko, czyli miejsce dla osób walczących z chorobą alkoholową. Było to kilka lat temu. Wcześniej założył również fundację. Do programu "Farma" zgłosił się m.in. po to, by zebrać pieniądze do prowadzenia działalności społecznej.

Parę lat temu w rozmowie z Gazetą Wyborczą, Adam Nowak przyznał, że sam kilkanaście lat temu zmagał się z problemem alkoholowym, a także, że pochodzi z rodziny alkoholowej. Teraz jego głównym cele w życiu jest pomoc innym. Swoim Wujkowozem rozwoził dary potrzebującym. Niestety na początku roku pojazd spłonął na jednym z bydgoskich parkingów - przekazuje dziennikarz Radia ESKA w Bydgoszczy. W tym celu otwarto zbiórkę pieniędzy. Wszystko, by dalej móc nieść pomoc innym.

Wystarczyło tylko kilka odcinków najnowszego sezonu "Farmy", aby Adam Nowak z Bydgoszczy zaskarbił sobie serca widzów. - Jest strasznie miły i sympatyczny. Widać, że to super gość - pisze jedna z fanek programu. Ostatnio bydgoszczanin zasłynął nietypowym sposobem kąpieli. Adam Nowak wystąpił zupełnie nago. - Nie mam problemu z nagością - powiedział.

