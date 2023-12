Był poszukiwany listem gończym od 25 lat za obrzydliwe rzeczy! Wpadł na rodzinnej imprezie

18-letni kierowca huknął w ciągnik z rozrzutnikiem! Ranny trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

W 1998 roku 55-letni bydgoszczanin został skazany za inną czynność seksualną oraz kradzieże. - Miał do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, zaczął się ukrywać poza granicami kraju. Wówczas, sąd wystawił za nim list gończy - wyjaśnia policja z Bydgoszczy.

Przez ten cały czas był w zainteresowaniu policjantów. W środę, 29 listopada przyjechał z Niemiec do Bydgoszczy w związku z uroczystością rodzinną. O fakcie tym dowiedzieli się kryminalni z komisariatu w Fordonie.

Do zatrzymania 55-latka doszło 29 listopada, przed południem, na ulicy Wiślanej w Bydgoszczy. Poszukiwany przyznał, że cały czas był ostrożny i na uroczystość przyjechał bezpośrednio z Niemiec, mając jednocześnie nadzieję, że kara się przedawniła.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, by w konsekwencji trafić do placówki penitencjarnej i rozpocząć odbywanie, zasądzonej przed laty kary.

