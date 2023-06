Chwila nieuwagi kosztowała 58-latka życie! Tragiczny wypadek na S5 pod Świeciem

Dramatyczny wypadek na S5 w Nowych Marzach. Nie żyje 58-latek

We wtorek, 20 czerwca o godz. 15:40 w Nowych Marzach (pow. świecki), na drodze ekspresowej S5, doszło do tragicznego wypadku drogowego. - Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że 58-letni mężczyzna, kierujący motocyklem marki romet, nie upewnił się co do możliwości zmiany pasa ruchu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym skoda octavia, którym kierował 55-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego - mówi rzecznik KPP w Świeciu.

Mimo podjętej akcji ratunkowej, kierującego jednośladem nie udało się uratować. Mieszkaniec powiatu tucholskiego zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczali ślady i ustalili świadków. Śledztwo prowadzone w tej sprawie, wyjaśni okoliczności i przyczyny wypadku.

