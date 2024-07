Ciało dryfowało w rzece. Potworne odkrycie w Bydgoszczy!

Jowita zaginęła kilometr od domu. Policjanci apelują do kierowców. "Monitoring nie ujął, jak wyjeżdża z lasu"

Tragiczne odkrycie w Bydgoszczy. Z rzeki wyciągnięto ciało

Jak informuje Metropolia Bydgoska, zgłoszenie o ciele dryfującym w Brdzie dotarło do strażaków o godz. 8:23.

- Zdarzenie miało miejsce w rejonie mostu Pomorskiego. Na miejsce skierowano zastępy z JRG nr 1 – w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego - czytamy na stronie internetowej portalu.

Strażacy podjęli ciało z Brdy i przekazali je do dalszych działań policji. Teraz ona, pod nadzorem prokuratury, bada okoliczności tragedii oraz ustala tożsamość ofiary.

Kolejna tragedia w woj. kujawsko-pomorskim

Przypomnijmy - w czwartek, 11 lipca ratownicy z Kujaw i Pomorza podjęli z wody ciało zaginionego 34-latka. Dzień wcześniej mężczyzna wraz ze swoimi kolegami pływali po Jeziorze Chełmżyńskim na terenie Zalesia (gm. Chełmża) na deskach SUP. Niestety wyniku gwałtownej zmiany pogody i silnego podmuchu wiatru wpadli do wody. Trzem z nich udało się bezpiecznie dopłynąć do brzegu, natomiast 34-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego zniknął.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: Tragiczny finał akcji poszukiwawczej! Z jeziora wyłowiono ciało mężczyzny

TIMI SPOCZĄŁ W GROBIE UTOPIŁ SIĘ NA STRZEŻONEJ PLAŻY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.