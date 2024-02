Bydgoszczanin Jakub Tuleja najszybciej pokonał dystans 5 km po leśnych ścieżkach Myślęcinka. Jego czas to 14:59. Natomiast jeśli chodzi o biegaczki, to jako pierwsza na mecie zameldowała się Olga Ochal z wynikiem 18:17. City Trail z Nationale-Nederlanden to cykl biegów rozgrywanych w dziesięciu polskich miastach w okresie jesienno-zimowym. Łącznie w niedzielnym biegu wzięły udział aż 454 osoby.

Ostatnie spotkanie z cyklu biegów City Trail odbędzie się 10 marca 2024 roku.