Jasnowidz Jackowski: wizja. Taka przyszłość czeka Wąsika i Kamińskiego

- Wiem, co zrobi Andrzej Duda w sprawie byłych ministrów - wyznał nam w rozmowie jasnowidz Krzysztof Jackowski. Przypomnijmy, że politycy PiS zostali skazani w grudniu 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności ws. tzw. afery gruntowej. Zostali zatrzymani i aresztowaniu 9 stycznia, w Pałacu Prezydenckim. Pojawili się tam tego dnia, by wziąć udział w uroczystości powołania swoich dawnych współpracowników na doradców prezydenta. Potem zostali gośćmi głowy państwa. Po zatrzymaniu przez policję, Kamiński i Wąsik najpierw razem trafili do jednego z aresztów w Warszawie, potem zostali rozdzieleni. Mariusz Kamiński został przewieziony do zakładu karnego w Radomiu, a Wąsik - do aresztu w Przytułach Starych.

Nie podoba się to prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Ten twierdzi, że uniewinnił ich w 2015 roku. Sądy jednak uznały, że prezydent nie miał prawa tego robić. Teraz po tym, jak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili za kratki, prezydent chce ich uniewinnienia.

Andrzej Duda mógł to zrobić sam, nie oglądając się na ministra sprawiedliwości. Jednak wybrał tę procedurę, w której musi czekać na opinię ministra sprawiedliwości. Temu się nie spieszy. Dlatego zapytaliśmy się Krzysztofa Jackowskiego, czy prezydent skorzysta z szybszej drogi, aby byli ministrowie wyszli z więzienia. - Nie skorzysta - zapewnił nas Jackowski.

