Wypadek na DK 25 pod Bydgoszczą. Cysterna wypadła z drogi i zatrzymała się na drzewie

Do wypadku doszło w poniedziałek, 9 stycznia na drodze krajowej nr 25, na wysokości Prądocina (powiat bydgoski). Jak udało się nam ustalić, na leśnym odcinku drogi zderzyły się trzy pojazdy: cysterna, furgonetka Fiat Doblo oraz osobowy audi a8. Kierowca cysterny, chcąc uniknąć zderzenia czołowego, uciekał z drogi, wjechał do lasu i uderzył w drzewo. Na szczęście nie doszło do wycieku przewożonego paliwa.

Wiadomo, że jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Na drodze w Przyłubiu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają ok. godziny.

Poniżej publikujemy zdjęcia z wypadku!

