Czołgi, Abramsy, HIMARS i wojskowa grochówka. Bydgoszcz świętowała 20-lecie Inspektoratu Wsparcia

3 października Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze wypełniło się wojskowym sprzętem. Z okazji 20-lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć maszyny wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP.

Na terenie BCTW zaprezentowano m.in. czołgi Leopard i Abrams, K2, wyrzutnię HIMARS, Homara, moździerz RAK oraz transportery Rosomak. Była to okazja, by zobaczyć z bliska sprzęt, który na co dzień nie jest dostępny dla cywilów.

Atrakcje dla całych rodzin

Militarny festyn nie ograniczył się jednak do prezentacji sprzętu. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych.

Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w paintballu, sprawdzić się na sportowym torze przeszkód oraz skorzystać ze strzelnicy pneumatycznej. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę zabaw.

Nie zabrakło również pokazów wyposażenia żołnierzy oraz wojskowych racji żywnościowych. Na stoiskach promocyjnych można było dowiedzieć się więcej o służbie w wojsku. O oprawę wydarzenia zadbały także orkiestry wojskowe i zespoły artystyczne.

Jak na żołnierski festyn przystało, uczestnicy mogli również skosztować tradycyjnej wojskowej grochówki.

20 lat Inspektoratu Wsparcia

Festyn był częścią obchodów 20-lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Formowanie tej jednostki rozpoczęło się w październiku 2006 roku.

Inspektorat odpowiada za zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych – na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Jego zadania realizowane są zarówno w czasie pokoju i kryzysu, jak i w warunkach wojny. Obejmują także zabezpieczenie wojsk sojuszniczych na terenie Polski.

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Dziś Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych tworzy około 38 tys. żołnierzy i pracowników. Przed formacją stoją kolejne wyzwania związane m.in. z rozbudową i zwiększaniem liczebności polskiej armii. Docelowo polskie wojsko ma liczyć około 300 tys. żołnierzy.