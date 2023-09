i Autor: Shutterstock

wszyscy o nim mówią

Dał 6 tys. zł kobiecie sprzedającej na straganie. Jej reakcja zszokowała wszystkich

ago 10:49

Ta historia to gotowy scenariusz na film! Roztargniony 43-latek zapomniał zabrać aż 6 tys. zł, które wypłacił z bankomatu. Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia... odzyskał je! Wszystko dzięki uczciwości znalazcy, który do dziś pozostaje nieznany.