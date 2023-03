Dantejskie sceny w bydgoskim Fordonie! Ulica zapadła się pod samochodami

Dlaczego to zrobił?!

To nie był spokojny wieczór w Fordonie. Poważny wypadek na terenie Bydgoszczy miał miejsce we wtorek (7 marca 2023 r.) przed godziną 19:00 - podają reporterzy Radia ESKA Bydgoszcz. Na miejscu od razu zjawiły się służby. Światła policyjne, a także strażaków i pogotowia było widać już z daleka. W okolicy zdarzenia kręcili się ludzie - część z nich musi liczyć się ze stratami finansowymi. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, ale całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie.

Bydgoszcz. Dantejskie sceny w Fordonie! Ulica zapadła się pod samochodami

- Jechałam z synem do przychodni. Była cała ulica zalana. Tu było pełno wody, po kostki. Zadzwoniłam na 112 i okazało się, że rzeczywiście rura pękła. Po przeciwnej stronie mieszka moja mama. Automatycznie nie mieli wody, prądu i gazu - powiedziała dziennikarzom Radia ESKA Bydgoszcz mieszkanka bloku przy ul. Kleina.

W wyniku awarii pod dwoma pojazdami zapadła się ulica. Służby wyciągały oba auta za pomogą specjalistycznego sprzętu. Co jeszcze wiemy? Awarii uległo przyłącze rury wodociągowej. Woda zalała ulice i podmyła asfalt. Według relacji mieszkańców, którzy znajdowali się we wtorek wieczorem na miejscu zdarzenia - woda przedostała się również do piwnic.

Przez wiele godzin mieszkańcy bloków przy ul. Kleina, gdzie doszło do awarii musieli liczyć się z przerwą w dostawie wody. Awaria została usunięta po godz. 6.00 - przekazał n dyżurny wodociągów. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia. Zobaczcie, jak wyglądały dziury, do których wpadły samochody!

