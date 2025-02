Demolka na skrzyżowaniu pod Świeciem! 45-latka zlekceważyła znak STOP i wjechał prosto w auto

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025. To trzeba wiedzieć przed majowym testem

Demolka na skrzyżowaniu! 45-latka zlekceważyła znak STOP i wjechał prosto w auto

Policjanci ruchu drogowego ze Świecia interweniowali w niedzielę, 9 lutego w Błądzimiu (pow. świecki), gdzie na skrzyżowaniu dróg nr 240 i 239 doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 45-letnia kierująca nissanem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosowała się do znaku „Stop” i wymusiła pierwszeństwo, zderzając się z innym pojazdem. W wyniku wypadku trzy osoby trafiły do szpitala, jednak nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych i otrzymała 10 punktów karnych.

Policjanci przypominają, że znak „Stop” wymaga bezwzględnego zatrzymania się przed skrzyżowaniem i ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do poważnych wypadków.

