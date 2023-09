Dramat obok Exploseum w Bydgoszczy! Nastolatka spadła z wysokości i zginęła

Syreny alarmowe zawyją w Bydgoszczy i regionie! O co chodzi? [1.09.2023]

Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Bydgoszczy. W czwartkową noc (31 sierpnia) na ul. Nobla, na terenie byłego Zachemu, w pobliżu Exploseum, gdzie stoją opuszczone, przedwojenne magazyny wydarzył się dramat. Jak nieoficjalnie dowiedziała się bydgoska "Wyborcza", w lesie wśród opuszczonym budynków było sześcioro młodych ludzi. Wiadomo, że wchodzili do środka opuszczonych budynków lub chodzili po fragmentach murów.

- Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek - powiedziała PAP kom. Kowalska.

Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz tego, dlaczego młodzi ludzie znaleźli się w tym miejscu. Wiele opuszczonych budynków, które się tam znajduje, jest w bardzo złym stanie technicznym.

