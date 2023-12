mamy zdjęcia!

Drzewo runęło na jadące pojazdy na DK 10 pod Bydgoszczą! O krok od tragedii

ago 12:26

Sytuacja pogoda w regionie jest fatalna! Silny wiatr daje się nam wszystkim bardzo mocno we znaki. Strażacy z regionu mają ręce pełne pracy. Jedną z interwencji, do której zostali dzisiaj wysłani było zdarzenia na DK 10 pod Bydgoszczą. To tam na drzewo runęło na jadące pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala!