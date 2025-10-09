Drzewo runęło na jadący samochód! O krok od tragedii na DK 10 pod Bydgoszczą

2025-10-09 10:43

To była kolejna pracowita noc dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. W czwartek, 9 października, na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Makowiska doszło do groźnego zdarzenia – na jadący samochód osobowy spadło drzewo. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale droga przez długi czas była całkowicie zablokowana.

W czwartek późnym wieczorem (9 października) służby ratunkowe z regionu zostały postawione w stan gotowości. Około godziny 22:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 10 w Makowiskach, na odcinku między Solcem Kujawskim a Toruniem. Według wstępnych informacji, potężne drzewo przewróciło się bezpośrednio na jadący samochód osobowy, tarasując całą szerokość jezdni.

Na miejsce natychmiast zadysponowano dwa zastępy strażaków z OSP Solec Kujawski. Po przybyciu na miejsce druhowie zastali powalone drzewo leżące na pojeździe i całkowicie blokujące przejazd w obu kierunkach. Strażacy przystąpili do działań, które obejmowały zabezpieczenie terenu zdarzenia, oświetlenie miejsca akcji oraz usunięcie konarów i pnia drzewa przy pomocy pilarek spalinowych.

Działania prowadzone były w trudnych warunkach – noc, ograniczona widoczność i intensywny ruch pojazdów wstrzymany w obu kierunkach wymagały od strażaków szczególnej ostrożności i dobrej organizacji pracy. Jak poinformowała OSP Solec Kujawski, dopiero po kilkudziesięciu minutach udało się udrożnić jeden pas ruchu, a po zakończeniu wszystkich czynności przywrócono normalny przejazd na DK10.

Na szczęście kierowca samochodu, na który spadło drzewo, nie odniósł poważnych obrażeń. Miał ogromne szczęście. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy.

