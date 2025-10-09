Drzewo runęło na jadący samochód! O krok od tragedii na DK 10 pod Bydgoszczą

9 października w Makowiskach na drodze krajowej nr 10 drzewo spadło na jadący samochód osobowy, blokując całkowicie przejazd.

Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy strażaków z OSP Solec Kujawski, którzy zabezpieczyli teren i usunęli drzewo przy użyciu pilarek spalinowych.

Kierowca samochodu nie odniósł poważnych obrażeń, a strażacy apelują o ostrożność na drogach, szczególnie jesienią, ze względu na ryzyko powalonych drzew.

W czwartek późnym wieczorem (9 października) służby ratunkowe z regionu zostały postawione w stan gotowości. Około godziny 22:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 10 w Makowiskach, na odcinku między Solcem Kujawskim a Toruniem. Według wstępnych informacji, potężne drzewo przewróciło się bezpośrednio na jadący samochód osobowy, tarasując całą szerokość jezdni.

Na miejsce natychmiast zadysponowano dwa zastępy strażaków z OSP Solec Kujawski. Po przybyciu na miejsce druhowie zastali powalone drzewo leżące na pojeździe i całkowicie blokujące przejazd w obu kierunkach. Strażacy przystąpili do działań, które obejmowały zabezpieczenie terenu zdarzenia, oświetlenie miejsca akcji oraz usunięcie konarów i pnia drzewa przy pomocy pilarek spalinowych.

Działania prowadzone były w trudnych warunkach – noc, ograniczona widoczność i intensywny ruch pojazdów wstrzymany w obu kierunkach wymagały od strażaków szczególnej ostrożności i dobrej organizacji pracy. Jak poinformowała OSP Solec Kujawski, dopiero po kilkudziesięciu minutach udało się udrożnić jeden pas ruchu, a po zakończeniu wszystkich czynności przywrócono normalny przejazd na DK10.

Na szczęście kierowca samochodu, na który spadło drzewo, nie odniósł poważnych obrażeń. Miał ogromne szczęście. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy.