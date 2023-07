Koszmarna nawałnica

Drzewo runęło na auto pod Świeciem! 47-latek nie miał szans tego przeżyć [ZDJĘCIA]

ago | Michał Michalak 8:49

Wracamy do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w sobotę, 29 lipca w powiecie świeckim. W Gołuszycach drzewo spadł na renaulta fluence, w którym znajdowały się akurat cztery osoby: 47-latek z Bydgoszczy, kobieta oraz dwójka dzieci. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. Pozostali trafili do szpitala. Jak doszło do tragedii? Szczegóły podajemy poniżej.