i Autor: 3centista/cc0/Pixabay.com Drzewo spadł na renaulta fluence w Głuszycach pod Świeciem, doprowadzając do śmierci 47-latka. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 29 lipca, zdj. ilustracyjne

Wielka tragedia

Drzewo zmiażdżyło renaulta! 47-latek nie żyje, kobieta z dwójką dzieci w szpitalu

Drzewo spadł na renaulta fluence w Gołuszycach pod Świeciem, doprowadzając do śmierci 47-latka. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 29 lipca, ok. godz. 18.30. Mężczyzna podróżował drogą powiatową razem z trzema innymi osobami: kobieta i dwojgiem dzieci, którzy zostali ranni i trafili do szpitala. Chwilę wcześniej przechodziła tamtędy nawałnica.