Dzień Nauczyciela 2025. Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły i pracy?

Dzień Nauczyciela 2025 – czy jest wolny od pracy?

Dzień Nauczyciela 2025 roku 14 października przypada we wtorek, więc uczniowie i nauczyciele nie mają ustawowo wolnego. Dzień Nauczyciela nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, dlatego wszystkie obowiązki służbowe nauczycieli pozostają aktualne, mimo że lekcje często zostają zawieszone lub zastąpione wydarzeniami szkolnymi.

Dzień Nauczyciela 2025 – lekcje i zajęcia w szkołach

Zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela, „w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”. Oznacza to, że w Dzień Nauczyciela 2025 w szkołach nie odbywają się normalne lekcje, jednak nie jest to dzień wolny od pracy dla nauczycieli.

W praktyce wiele placówek edukacyjnych w Polsce obchodzi ten dzień w formie apeli, uroczystości szkolnych lub wydarzeń okolicznościowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że uczniowie mają wolne – decyzja o zwolnieniu z zajęć zależy od dyrekcji danej szkoły.

Historia Dnia Edukacji Narodowej – skąd się wziął Dzień Nauczyciela?

Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, obchodzony jest w Polsce 14 października. Święto zostało ustanowione 27 października 1972 roku i upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników szkół i uczelni wyższych, a także okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest także w innych krajach świata, choć w różnych terminach i formach. W Polsce tradycyjnie organizowane są apele, wręczenie kwiatów i drobnych upominków dla nauczycieli, a uczniowie często przygotowują własne występy artystyczne.