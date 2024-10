i Autor: pexels.com

Dzień Nauczyciela 2024

Dzień Nauczyciela 2024. Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły i pracy? Sprawdź, kto ma długi weekend w październiku

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej przypada co roku 14 października. W 2024 będzie to poniedziałek. Tego dnia uczniowie składają belfrom życzenia oraz wręczają różnego rodzaju prezenty. Na 14 października zaplanowane są też przedstawienia i szkolne imprezy. Wszystko po to, aby podziękować nauczycielom za ich ciężką pracę. Sprawdziliśmy, czy Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od pracy i szkoły. Niektórzy z pewnością będą zdziwieni!