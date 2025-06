Egzamin ósmoklasisty 2025: czerwiec. Termin dodatkowy. Arkusze, odpowiedzi, harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2025 - dodatkowe egzaminy

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do dodatkowego egzaminu z języka polskiego przystąpi 1403 uczniów klas VIII, w tym 38 uczniów z Ukrainy. Co ważne, obywatele Ukrainy są w tym roku zwolnieni z obowiązku pisania tego egzaminu, jednak ci, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia, mają taką możliwość.

Natomiast do egzaminu z matematyki, zaplanowanego na środę 12 czerwca, podejdzie 1556 uczniów, w tym 107 z Ukrainy.

Najczęściej wybierany język? Angielski

W czwartek, 12 czerwca, uczniowie napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego. Najwięcej osób – 1500 uczniów, w tym 81 obywateli Ukrainy – wybrało język angielski. Pozostali zdają:

język niemiecki – 49 uczniów (w tym 1 z Ukrainy),

język rosyjski – 44 uczniów (w tym 38 z Ukrainy),

język hiszpański – 5 uczniów,

język francuski – 4 uczniów (w tym 2 z Ukrainy),

język włoski – 1 uczeń.

Zobacz też: Koniec roku szkolnego. Uczniów czeka niespodzianka na świadectwach

Jakie zasady obowiązują na egzaminie?

Na egzaminie ósmoklasisty nie wolno korzystać z kalkulatorów ani słowników. Uczniowie mogą mieć przy sobie jedynie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, linijkę (tylko na egzamin z matematyki). Zabronione jest wnoszenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem sprzętu medycznego z aplikacją monitorującą stan zdrowia ucznia.

Ułatwienia dla uczniów z Ukrainy

Dla obywateli Ukrainy przewidziano kilka dostosowań. Arkusze zawierają instrukcje i polecenia przetłumaczone na język ukraiński, a czas na rozwiązanie zadań z języka polskiego jest wydłużony. Odpowiedzi, w tym wypracowanie, muszą być jednak napisane po polsku.

Czytaj też: Egzamin ósmoklasisty: polski, matematyka, angielski - wszystkie odpowiedzi oraz wszystkie arkusze CKE [E8 2025]

Kiedy wyniki egzaminów? Egzamin decyduje o rekrutacji do szkoły

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 r.. Tego dnia uczniowie otrzymają również zaświadczenia o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, by ukończyć szkołę podstawową, ale nie można go nie zdać – nie ma progu zaliczeniowego. Wynik ma jednak ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Aż połowę punktów rekrutacyjnych stanowi wynik egzaminu. Druga połowa to oceny i osiągnięcia ucznia.

Egzamin Ósmoklasisty 2022. Czy Zemsta Fredry zaskoczyła uczniów? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.