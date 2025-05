Egzamin ósmoklasisty 2025. Egzamin dla dzieci z Ukrainy 2025 [SZCZEGÓŁY]

Egzamin ósmoklasisty 2025. Przecieki przed egzaminem. Co będzie na E8? Polski, matematyka, angielski

Egzamin ósmoklasisty 2025 coraz bliżej. Egzaminy odbędą się w dniach 13-15 maja. Trwa ostatnie, gorączkowe przeglądanie materiałów i poszukiwanie tzw. "pewniaków", ponieważ 13 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. I choć poszukiwawczy "pewniaków" i przecieków nie brakuje, warto pamiętać, że treść tego, co pojawi się na egzaminie ósmoklasisty 2025 , znana będzie dopiero w chwili rozpoczęcia testów. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) z pewnością nie dopuści do przecieku zadań. Nie brakuje jednak spekulacji, co może znaleźć się na egzaminie ósmoklasisty 2025 z polskiego, matematyki i angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2025 dla Ukraińców

Dokładne zasady kształcenia uczniów z Ukrainy w polskich szkołach zawarte są w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. W lipcu ukazała się kolejna nowelizacja tego rozporządzenia, która wprowadziła kilka ważnych zmian obowiązujących już od początku rozpoczętego nowego roku szkolnego.

W przypadku uczniów z Ukrainy realizujących obowiązek szkolny deklarację przystąpienia do egzaminu wypełnia się tylko w zakresie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji sporządza wykaz uczniów będących obywatelami Ukrainy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń będący obywatelem Ukrainy przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych:

angielskiego,

francuskiego,

hiszpańskiego,

niemieckiego,

rosyjskiego,

włoskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2025 dla Ukraińców. Arkusz

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z Ukrainy nie jest standardowy, ponieważ przysługuje im dłuższy czas na napisanie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzaminy z matematyki i języka obcego są w standardowym czasie.

egzamin z języka polskiego - wydłużony do 225 minut (standardowo 150 minut)

egzamin z matematyki 125 minut

egzamin z języka obcego 110 minut

