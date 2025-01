Egzamin zawodowy 2025. Harmonogram egzaminów CKE. Kiedy wyniki i jak je sprawdzić? [SESJA ZIMOWA]

Rząd przymierza się do podniesienia wieku emerytalnego?! Jasnowidz Jackowski ujawnia tajny plan

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w trzech różnych formułach: 2012, 2017 i 2019. Uczniowie szkół technicznych już w styczniu przystąpią do egzaminu zawodowego 2025 w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej. Terminy różnią się w zależności od obowiązującej formuły egzaminu, a szczegóły podajemy poniżej.

Egzamin zawodowy, jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), służy ocenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności związanych z jedną z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Zakres egzaminu oparty jest na podstawie programowej kształcenia w zawodzie, zgodnej z wymaganiami szkolnictwa branżowego.

Egzamin zawodowy w 2025 roku sesja zimowa

Egzamin zawodowy w 2025 roku składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.

Część pisemna polega na rozwiązywaniu testu, który sprawdza wiedzę teoretyczną z zakresu danego zawodu.

Część praktyczna to zadanie, które uczniowie muszą wykonać, aby potwierdzić swoje umiejętności praktyczne. Zadanie to jest ściśle związane z danym zawodem i może obejmować różnorodne działania, od montażu urządzeń po tworzenie projektów technicznych.

Kiedy jest egzamin zawodowy 2025? Harmonogram w styczniu i czerwcu

CKE opublikowała harmonogram egzaminów zawodowych na rok szkolny 2024/2025. Terminy te obejmują zarówno część pisemną, jak i praktyczną egzaminu. W zależności od wybranej formuły egzaminacyjnej, obowiązują różne daty zarówno dla sesji zimowej, jak i letniej.

Terminy sesji zimowej 2025 (styczeń)

Formuła 2019:

Część pisemna: 10-15 stycznia 2025 r.

Część praktyczna: 9-20 stycznia 2025 r.

Formuła 2017:

Część pisemna: 15 stycznia 2025 r.

Część praktyczna: 9-20 stycznia 2025 r.

Formuła 2012:

Część pisemna: 15 stycznia 2025 r.

Część praktyczna: 9-20 stycznia 2025 r.

Egzamin zawodowy 2025: odpowiedzi, wyniki. Kiedy i gdzie sprawdzić odpowiedzi i wyniki egzaminu zawodowego CKE

Kiedy wyniki i odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2025 z sesji zimowej? To pytanie zadają sobie wszystkie osoby, które przystępują do egzaminów w sesji zimowej w styczniu 2025 roku. Zdający podchodzą w styczniu do egzaminu w części praktycznej oraz pisemnej, a następnie egzaminatorzy CKE sprawdzą arkusze zadań (lub odpowiedzi udzielane na komputerze) z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Gdy wszystkie prace zostaną sprawdzone, CKE opublikuje wyniki egzaminu zawodowego 2025 i przekaże je do szkół. Kiedy dokładnie zdający egzamin zawodowy w styczniu poznają wyniki? Znana jest już data podania oficjalnych wyników.

Kiedy są wyniki egzaminu zawodowego 2025?

Wyniki egzaminów zawodowych zostaną ogłoszone w dwóch terminach, zależnie od sesji:

Sesja zimowa 2025: Wyniki egzaminu będą dostępne 28 marca 2025 r. w systemie SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie). Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostaną przekazane do 7 kwietnia 2025 r.

