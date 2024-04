Egzaminy ósmoklasisty 2024 MATEMATYKA. Kiedy jest i ile trwa E8 z matematyki?

Egzaminy ósmoklasisty 2024 MATEMATYKA

Egzamin ósmoklasisty 2024 już niedługo. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej przystąpią do testów, które sprawdzą ich wiedzę z trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Kiedy jest E8 z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się w środę, 15 maja 2024 r. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie zadań o godz. 9.

Matematyka. Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty będzie trwał 100 minut.

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony jednak minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wynik jest jednak bardzo ważny, bo od niego zależą punkty potrzebne, by dostać się do liceum.