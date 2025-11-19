Egzotyczny świat zawitał do Bydgoszczy! Pająki i węże były na wyciągnięcie ręki

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze po raz kolejny zapełniło się terrariami, akwariami i stoiskami pełnymi barwnych, fascynujących stworzeń. Wydarzenie, jak zwykle, przyciągnęło tłumy mieszkanek i mieszkańców regionu, a także liczne osoby z innych części Polski, dla których ZooEgzotyka jest prawdziwą wizytówką świata terrarystyki.

Najwięcej emocji – tradycyjnie – wzbudziła rozbudowana wystawa pająków i węży. W elegancko przygotowanych terrariach prezentowano zarówno gatunki jadowite, jak i te uznawane za idealne dla początkujących. Odwiedzający mogli zobaczyć na własne oczy imponujące ptaszniki, mniejsze gatunki o unikatowym ubarwieniu, a także egzotyczne węże o zachwycających wzorach. Wystawcy chętnie dzielili się praktyczną wiedzą i ciekawostkami dotyczącymi zachowań, karmienia oraz bezpiecznej hodowli.

Targi stały się również świetną okazją, by dowiedzieć się, jakie warunki należy stworzyć dla pajęczaków i gadów w domowych terrariach. Dla wielu uczestników była to pierwsza okazja, by oswoić strach i zobaczyć, że egzotyczne zwierzęta mogą być nie tylko fascynujące, ale i – przy odpowiedniej opiece – bezpieczne.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się część poświęcona akwarystyce. Specjalnie przygotowane stanowiska zamieniły się w prawdziwe podwodne królestwo pełne barwnych ryb słodkowodnych i morskich, koralowców oraz niezwykłych roślin akwariowych. Odwiedzający mogli zdobyć wiedzę na temat zakładania i pielęgnacji akwariów, a także zakupić rzadkie gatunki ryb, sprzęt czy dekoracje.

Tegoroczna edycja ZooEgzotyki udowodniła, że w Bydgoszczy nie brakuje prawdziwych pasjonatów. Wydarzenie stało się miejscem spotkań ekspertów, początkujących hodowców i rodzin z dziećmi, dla których egzotyczna fauna okazała się niezwykłą przygodą.