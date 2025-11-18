Moda, ekologia i tłumy mieszkanek. Za nami kolejny Bydgoski Bazar! [ZDJĘCIA]

Niedziela w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym upłynęła pod znakiem stylu, ekologii i kreatywności. Dziesiąta edycja Bydgoskiego Bazaru ponownie udowodniła, że moda z drugiej ręki może być nie tylko przyjazna środowisku, ale także wyjątkowa i pełna charakteru. Stoiska prezentowały ogromną różnorodność – od autorskich projektów, przez biżuterię wykonywaną ręcznie, aż po chusty, torebki i inne dodatki, które potrafią odmienić każdą stylizację.

Dla odwiedzających była to świetna okazja, by odświeżyć garderobę lub znaleźć modowe inspiracje. Jak podkreślali organizatorzy z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz BCTW, bazar od lat łączy pasję, estetykę i świadome zakupy, zachęcając do dawania rzeczom drugiego życia. Nie brakowało stoisk pełnych ubrań z drugiej ręki, a wiele odwiedzających przyznało, że to dla nich najlepsze miejsce, by upolować coś stylowego i niepowtarzalnego.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również strefa beauty, gdzie uczestniczki mogły skorzystać z porad ekspertek. Od konsultacji dotyczących pielęgnacji, po wskazówki makijażowe – wszystko po to, by każda osoba mogła znaleźć coś dla siebie i poczuć się wyjątkowo.

Jak co roku, Bydgoski Bazar to nie tylko moda, ale również pomoc. Organizatorzy kontynuowali inicjatywę zbiórki dla potrzebujących. Na stoisku Sklepu Charytatywnego – Bydgoskiej Bazyliki zbierano środki chemiczne, kosmetyki, odzież męską, zimową, bieliznę (wyłącznie nową), a także naczynia, ręczniki i pościel. Mieszkanki licznie przynosiły rzeczy, wspierając osoby w trudnej sytuacji.

Swoją obecność zaznaczyło także Stowarzyszenie Stukot. Ich stoisko pełne było koszulek i toreb z serii Bydgłaszcz, książek, biżuterii, gier i rękodzieła. Cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym zwierzętom.