Fatalne warunki na drogach! Dwa auta wylądowały na dachu [ZDJĘCIA]

Bryła lodu spadła z tira. O krok od tragedii! To nagranie mówi wszystko

Pierwsze dachowanie miało miejsce w sobotę, 20 stycznia o 13:35 w powiecie żnińskim, pomiędzy Szczepanowem (gm.Dąbrowa) a Barcinem (gm. Barcin).

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu do mężczyzny przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Następnie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy w pojeździe oraz w obecności ratowników medycznych przybyłych na miejsce zdarzenia wyciągnięciu poszkodowanego i przetransportowanie do karetki. - Po wykonaniu czynności medycznych w karetce, został zabrany do szpitala - mówi nam rzecznik mogileńskiej straży pożarnej.

Natomiast drugie zgłoszenie pojawiło się dwie godziny po pierwszym zdarzeniu, o 15:45 w m. Wszedzień (gm. Mogilno). Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy - Skoda - po wcześniejszym uderzeniu w drzewo i dachowaniu. Samochód w całości znajdował się poza drogą.

- Pojazdem podróżował mężczyzna wraz z dzieckiem (chłopiec -2 lata). Znajdowali się poza pojazdem, pod opieką przybyłego przed pierwszym zastępem ZRM. Mężczyzna bez obrażeń, chłopiec z widocznym krwawieniem z nosa - dodaje rzecznik.