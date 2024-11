Fatalne warunki na drogach. Mgła pokryje niemal całą Polskę! IMGW wydaje alert I stopnia

We wtorek, 5 listopada, w drugiej połowie dnia wystąpią mgły na południu i zachodzie kraju, ograniczające widzialność do 600 m. W nocy z wtorku na środę (5/6 listopada) - zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 st. C w dolinach Karpat do ok. minus 1 st. C na pozostałym obszarze kraju. Na wybrzeżu najcieplej ok. 5 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych; na obszarach podgórskich Bieszczadów wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami. Alert dotyczy przeważającej części kraju z wyjątkiem północno - zachodnich i wschodnich krańców Polski. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać od wtorku, 5 listopada godz. 19 do środy w zależności od regionu między godz. 9 a 11. Instytut w czasie obowiązywania ostrzeżenia prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź.

Ostrzeżenie dotyczy poniższych regionów:

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️🌫️GĘSTA MGŁA 1 °Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wyniesie poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź.🕚Ważne od 2024-11-05 19:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/yNPMzX7zHk— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 5, 2024

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Prognoza pogody na środę, 6 listopada

W środę, 6 listopada na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju małe lub umiarkowane. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 6 st. C w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych.

