Gołoledź paraliżuje drogi w Bydgoszczy i regionie! Autobus wypadł z drogi [ZDJĘCIA]

Około godziny 7:17 strażacy z JRG 2 w Grudziądzu oraz ochotnicy z OSP Ruda i OSP Szynych otrzymali zgłoszenie o wypadku autobusu w Szynychu. Jak przekazali, pojazd przewrócił się na bok. Na szczęście w środku nikogo nie było, a kierowca został objęty pomocą Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Według najnowszych informacji, przyczyną zdarzenia była gołoledź, która od rana stwarzała duże zagrożenie na drogach regionu.

Zgodnie z informacjami Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, pierwsze opady marznącego deszczu wystąpiły po godzinie 22 w niedzielę. Na jezdnie wysłano 10 solarek. Kolejna fala opadów rozpoczęła się około godziny 5 rano, a w terenie pracowało 12 pojazdów odladzających drogi. Jednocześnie od godziny 22 na chodnikach i przystankach komunikacji publicznej działają brygady liczące około 100 pracowników i 13 mikrociągników.

Marznące opady powodują, że na posypanych powierzchniach ponownie tworzy się warstwa lodu, dlatego pracownicy dokonują powtórnego objazdu rejonów – przekazało ZDMiKP.

IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla środkowego pasa kraju od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują północną część woj. lubuskiego po Podlasie oraz pas od północy Opolszczyzny po Podkarpacie. Prognozowane są słabe i umiarkowane opady marznącego deszczu, które utrudniają poruszanie się po drogach i chodnikach.

W regionie podwyższony stopień zagrożenia obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, Grudziądz i grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski i wąbrzeski. Trudne warunki mają tam utrzymywać się do godziny 15:00.

Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i zwracanie uwagi na oblodzone nawierzchnie.