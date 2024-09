Wypadek w Makowiskach pod Bydgoszczą! Jedna osoba poszkodowana

Wypadek w podbydgoskich Makowiskach. Ciężarówka wjechała w tył osobówki

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 września po godzinie 19:22. - Strażacy z Solca Kujawskiego oraz Bydgoszczy odebrali zgłoszenie o wypadku z udziałem auta osobowego oraz ciężarowego. Na drodze wojewódzkiej nr 397 w miejscowości Makowiska doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba, która po przebadaniu przez soleckich ratowników medycznych została zabrana do szpitala - wyjaśniają nam druhowie z OSP Solec Kujawski.

Usuwanie skutków wypadku trwało do późnych godzin wieczornych. Z uwagi na obszerne wycieki droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana. - Na miejscu pracowali również funkcjonariusze policji - dodają strażacy.

Przypomnijmy - w ostatnim czasie na drogach regionu doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginął 15-letni pasażer, a jego matka walczy o życie w szpitala. Do dramatu doszło 21 września na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Strzelno.

