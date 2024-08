Zaginięcie Jowity Zielińskiej. Rodzina otrzymała okrutną informację. "To dla nas oburzające i bolesne"

W takcie długiej i wyczerpującej drogi powrotu do samodzielności potrzebna jest motywacja do walki o zdrowie, dlatego spotkanie z kolegami, z którymi Dominika Urban jeszcze niedawno sama pełniła służbę, było chwilą przywołania miłych wspomnień i wsparciem jej walki o powrót do pełni sił.

- Dominika w listopadzie 2022 roku uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego doznała bardzo poważnych obrażeń. Przez blisko rok była w śpiączce. Ku radości wszystkich, na szczęście, wybudziła się, ale teraz potrzebuje stałej opieki i rehabilitacji. Powrót do zdrowia wymaga nie tylko nakładu znacznych środków finansowych, ale przede wszystkim mnóstwa wytrwałości i optymizmu - wyjaśnia rzecznik grudziądzkiej policji.

Wizyta w komendzie i spotkanie dała Dominice wiele radości i motywacji w walce o powrót do pełni sił oraz samodzielności.

- Optymizmem napawa widok jakie poczyniła postępy w dotychczasowej rehabilitacji, jednak nadal potrzebuje wsparcia mentalnego oraz finansowego - dodaje rzecznik.

Pomoc dla byłe policjantki Dominiki Urban

Policjanci przypominają, że wciąż prowadzona jest zbiórka pieniędzy na rzecz Dominiki. - Zwracamy się z prośbą o wsparcie tego szczytnego celu jakim jest jej zdrowie. W imieniu Dominiki dziękujemy za każdą formę wsparcia! - dodają mundurowi.

Szczegóły zbiórki dostępne TUTAJ.