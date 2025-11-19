Imieniny Elżbiety - 19.11. Najlepsze życzenia i wierszyki imieninowe dla Elżbiety 19 listopada 2025

2025-11-19 10:33

Życzenia na imieniny Elżbiety - najlepsze propozycje. Imieniny Elżbiety świętujemy dziś, czyli 19 listopada! Właśnie na tę okazję przygotowaliśmy listę gotowych życzeń imieninowych dla Elżbiety w każdym wieku! Poniżej znajdziecie piękne wierszyki, które możecie wysłać Elżbiecie SMS-em lub na Facebooku!

i

Autor: pexels.com/ Freepik.com
Imieniny Elżbiety – kiedy obchodzimy i jak złożyć najlepsze życzenia?

Imieniny Elżbiety to wyjątkowa okazja do wyrażenia ciepłych uczuć i pamięci wobec osób noszących to piękne, historyczne imię. Najczęściej w Polsce obchodzi się je 19 listopada, choć kalendarz imieninowy przewiduje również inne daty, m.in. 18 czerwca, 8 lipca, 5 listopada, a także 25 listopada, 4 stycznia, 20 lutego, 4 lipca, 14 sierpnia, 21 października, 9 listopada, 14 listopada czy 17 listopada. Dzięki temu każda Elżbieta może świętować swoje imieniny w dniu, który najbardziej jej odpowiada.

Imię Elżbieta ma swoje korzenie w języku hebrajskim – „Eliseba” oznacza „Bóg moją przysięgą” lub „poświęcona Bogu”. To jedno z najstarszych imion na świecie, które od wieków cieszy się popularnością w wielu krajach. W Polsce imię to pojawiło się już w średniowieczu i zdobyło uznanie wśród wszystkich klas społecznych – od arystokracji po zwykłych mieszkańców miast i wsi.

Życzenia na imieniny Elżbiety 19 listopada 2025: wyjątkowe i piękne wierszyki

Życzenia na imieniny Elżbiety mogą mieć różną formę – od tradycyjnych wierszyków, przez krótkie i serdeczne SMS-y, aż po humorystyczne lub romantyczne wiadomości, które wywołają uśmiech na twarzy obdarowanej osoby.

Popularne życzenia na imieniny Elżbiety często zawierają słowa o zdrowiu, szczęściu, pomyślności i sukcesach w życiu osobistym i zawodowym. Nie brakuje też serdecznych propozycji w duchu chrześcijańskim, przypominających znaczenie imienia i jego religijną symbolikę.

Warto pamiętać, że imieniny Elżbiety to nie tylko czas składania życzeń – to również świetna okazja do wręczenia drobnych upominków, kwiatów czy symbolicznych prezentów, które pokażą, jak bardzo zależy nam na solenizantce. Dzięki temu 19 listopada staje się wyjątkowym dniem w roku, który łączy tradycję z nowoczesnym sposobem okazywania pamięci i uczuć.

Życzenia imieninowe dla Elżbiety 2025 - ZOBACZ śmieszne i krótkie wierszyki!

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Elżbiety - NAJLEPSZE propozycje! [19 LISTOPADA 2025]

***

Droga Elżbietko,

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Elżbieto,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

***

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

źródło: wierszyki.org

