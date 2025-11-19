Imieniny Elżbiety - 19.11. Najlepsze życzenia i wierszyki imieninowe dla Elżbiety 19 listopada 2025

Spis treści
Imieniny Elżbiety – kiedy obchodzimy i jak złożyć najlepsze życzenia?
Imieniny Elżbiety to wyjątkowa okazja do wyrażenia ciepłych uczuć i pamięci wobec osób noszących to piękne, historyczne imię. Najczęściej w Polsce obchodzi się je 19 listopada, choć kalendarz imieninowy przewiduje również inne daty, m.in. 18 czerwca, 8 lipca, 5 listopada, a także 25 listopada, 4 stycznia, 20 lutego, 4 lipca, 14 sierpnia, 21 października, 9 listopada, 14 listopada czy 17 listopada. Dzięki temu każda Elżbieta może świętować swoje imieniny w dniu, który najbardziej jej odpowiada.
Imię Elżbieta ma swoje korzenie w języku hebrajskim – „Eliseba” oznacza „Bóg moją przysięgą” lub „poświęcona Bogu”. To jedno z najstarszych imion na świecie, które od wieków cieszy się popularnością w wielu krajach. W Polsce imię to pojawiło się już w średniowieczu i zdobyło uznanie wśród wszystkich klas społecznych – od arystokracji po zwykłych mieszkańców miast i wsi.
Życzenia na imieniny Elżbiety 19 listopada 2025: wyjątkowe i piękne wierszyki
Życzenia na imieniny Elżbiety mogą mieć różną formę – od tradycyjnych wierszyków, przez krótkie i serdeczne SMS-y, aż po humorystyczne lub romantyczne wiadomości, które wywołają uśmiech na twarzy obdarowanej osoby.
Popularne życzenia na imieniny Elżbiety często zawierają słowa o zdrowiu, szczęściu, pomyślności i sukcesach w życiu osobistym i zawodowym. Nie brakuje też serdecznych propozycji w duchu chrześcijańskim, przypominających znaczenie imienia i jego religijną symbolikę.
Warto pamiętać, że imieniny Elżbiety to nie tylko czas składania życzeń – to również świetna okazja do wręczenia drobnych upominków, kwiatów czy symbolicznych prezentów, które pokażą, jak bardzo zależy nam na solenizantce. Dzięki temu 19 listopada staje się wyjątkowym dniem w roku, który łączy tradycję z nowoczesnym sposobem okazywania pamięci i uczuć.
W Dniu Twojego Święta
Składam Ci życzenia
Aby się spełniły
Wszystkie Twe marzenia
Które są dla Ciebie
Jak słońce dla świata
Niech szczęśliwie płyną
Twe piękne Lata
***
Dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości,
w dobrym sercu, jasnej duszy,
i niech wszystkie żale głuszy.
***
***
Droga Elżbietko,
Niech Ci w życiu dobrze będzie!
Niech Cię dobry los obdarzy
Wszystkim, o czym tylko marzysz!
***
Kochana Elżbieto,
Niech ten radosny dzień.
Na zawsze Twe troski,
Odsunie w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
Blaskiem szczęście i długich lat.
***
Najlepsze życzonka,
pięknego w życiu słonka,
smutków małych jak biedronka
i szczęścia wielkiego jak smok!
***
Wielu chwil radości, aby każdy dzień
był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.
Z całego serca życzy....
***
Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!
***
Dużo zdrówka i miłości,
mocy śmiechu i słodkości,
mało smutku oraz łez
pełni szczęścia jeśli chcesz.
***
Ile maku w makowniku,
ile sera jest w serniku,
ile uszek w barszczu pływa,
ile ości miewa ryba.
Tyle słońca i słodyczy
w Dniu Imienin Tobie życzy…
***
Ile godzin bije czas,
Ile liści sypie las.
Tyle szczęścia i słodyczy,
W dniu imienin.
Twoich życzy...
***
