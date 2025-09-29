Imieniny Michała i Michaliny 29.09.2025. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Michała i Michaliny

Imieniny Michała i Michaliny przypadają 29 września 2025 roku. To doskonała okazja, by sprawić bliskim radość i przesłać im piękne życzenia. Pamiętajmy, że nawet krótka wiadomość potrafi poprawić nastrój i wywołać uśmiech na twarzy solenizanta czy solenizantki.
Życzenia dla Michaliny - NAJLEPSZE propozycje! [29 września 2025]
W Dniu Twojego Święta
Składam Ci życzenia
Aby się spełniły
Wszystkie Twe marzenia
Które są dla Ciebie
Jak słońce dla świata
Niech szczęśliwie płyną
Twe piękne Lata
***
Dużo szczęścia i radości,
które niechaj zawsze gości,
w dobrym sercu, jasnej duszy,
i niech wszystkie żale głuszy.
***
Droga Michalino,
W każdej chwili, zawsze, wszędzie
Niech Ci w życiu dobrze będzie!
Niech Cię dobry los obdarzy
Wszystkim, o czym tylko marzysz!
***
Kochana Michalino,
Niech ten radosny dzień.
Na zawsze Twe troski,
Odsunie w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
Blaskiem szczęście i długich lat.
***
Najlepsze życzonka,
pięknego w życiu słonka,
smutków małych jak biedronka
i szczęścia wielkiego jak smok!
***
Wielu chwil radości, aby każdy dzień
był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.
Z całego serca życzy....
Życzenia imieninowe dla Michała - najlepsze propozycje! [29 września 2025]
W dniu Twoich imienin, życzę Ci dużo zdrówka, mało smutków, bardzo wiele radości i jeszcze, jeszcze mniej smutków!
***
Michał, dziś są Twoje imieniny!
Niech w Twoim życiu zawsze świeci słońce
A w portfelu zawsze będzie pełno gotówki lub kart płatniczych.
***
Życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe.
Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!
***
Niech w imienin Twoich dzień, przepięknie śpiewa skowronek i moc życzeń przyniesie! Wszystkiego najlepszego.
***
Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego!
***
Uśmiechnij się solenizancie, puchary szampanem napełnij prędko.
Twoi goście niech piją Twe zdrowie, resztę później Ci dopowiem!
***
Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe.
Pociechy z każdego dnia, radości z małych rzeczy i wszystkiego naj, naj!
***
Zdrówka, szczęścia i tego, czego sam sobie życzysz!
***
Z okazji imienin życzę Ci, Michale, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech każdy dzień przynosi Ci radość i satysfakcję.
***Wszystkiego najlepszego, Michale! Spełnienia marzeń, sukcesów w pracy i w życiu osobistym oraz mnóstwa powodów do uśmiechu.
***
Michale, niech Twoje imieniny będą początkiem pięknego okresu w życiu – pełnego pasji, przyjaźni i niekończących się sukcesów.