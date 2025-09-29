Imieniny Michała i Michaliny 29.09.2025. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Michała i Michaliny

Imieniny Michała i Michaliny przypadają 29 września 2025 roku. To doskonała okazja, by sprawić bliskim radość i przesłać im piękne życzenia. Pamiętajmy, że nawet krótka wiadomość potrafi poprawić nastrój i wywołać uśmiech na twarzy solenizanta czy solenizantki.

Życzenia dla Michaliny - NAJLEPSZE propozycje! [29 września 2025]

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Droga Michalino,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Michalino,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Życzenia imieninowe dla Michała - najlepsze propozycje! [29 września 2025]

W dniu Twoich imienin, życzę Ci dużo zdrówka, mało smutków, bardzo wiele radości i jeszcze, jeszcze mniej smutków!

***

Michał, dziś są Twoje imieniny!

Niech w Twoim życiu zawsze świeci słońce

A w portfelu zawsze będzie pełno gotówki lub kart płatniczych.

***

Życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe.

Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

***

Niech w imienin Twoich dzień, przepięknie śpiewa skowronek i moc życzeń przyniesie! Wszystkiego najlepszego.

***

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego!

***

Uśmiechnij się solenizancie, puchary szampanem napełnij prędko.

Twoi goście niech piją Twe zdrowie, resztę później Ci dopowiem!

***

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe.

Pociechy z każdego dnia, radości z małych rzeczy i wszystkiego naj, naj!

***

Zdrówka, szczęścia i tego, czego sam sobie życzysz!

***

Z okazji imienin życzę Ci, Michale, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech każdy dzień przynosi Ci radość i satysfakcję.

***Wszystkiego najlepszego, Michale! Spełnienia marzeń, sukcesów w pracy i w życiu osobistym oraz mnóstwa powodów do uśmiechu.

***

Michale, niech Twoje imieniny będą początkiem pięknego okresu w życiu – pełnego pasji, przyjaźni i niekończących się sukcesów.