Jackowski o sytuacji na Bliskim Wschodzie. „Groźne uderzenie jest przed nami”

Krzysztof Jackowski w jednej z czerwcowych transmisji odniósł się do napiętej sytuacji geopolitycznej i konfliktów zbrojnych na świecie. Jego zdaniem obecne wydarzenia nie oznaczają końca kryzysu, a wręcz przeciwnie – mogą być zapowiedzią jeszcze poważniejszych zdarzeń.

- Groźne uderzenie i zamęt na świecie jest przed nami, a nie za nami. Nie życzę tego Iranowi, ale tak to czuję – mówił Jackowski.

Jasnowidz uważa również, że w najbliższym czasie może dojść do kolejnego ataku na Iran. Według niego działania światowych przywódców mogą mieć drugie dno.

- Nastąpi drugie uderzenie na Iran. Na Trumpa świat będzie patrzył inaczej, ponieważ teraz odgrywane jest przedstawienie, że chce dobrze. Że chce dla Iranu tak dobrze, iż nawet Izrael jest temu przeciwny. Obawiam się, że to teatr, który wspólnie odgrywają Ameryka i Izrael – podaje Jackowski.

Krzysztof Jackowski znów ostrzega. Mówił o wielkim krachu i „superwalucie”

Od wielu miesięcy Jackowski ostrzega również przed poważnymi problemami gospodarczymi. W jego ocenie świat może stanąć w obliczu największego kryzysu ekonomicznego od niemal stu lat.

- Europę i część świata czeka w tym okresie czasu najgłębszy kryzys światowy od lat 20. ubiegłego stulecia. Dojdzie do krachu, ponieważ Ameryka wyjdzie do wielu krajów z propozycją szybkiej pomocy i z propozycją nie do odrzucenia. Z propozycją super waluty - tłumaczył Jackowski podczas jednej ze swoich transmisji.

Jackowski uważa, że prawdziwe skutki ewentualnego załamania gospodarczego będą szczególnie widoczne właśnie w 2027 roku. W jego ocenie może to być największy kryzys ekonomiczny od czasów Wielkiego Kryzysu, a jego skutki mogą być odczuwalne przez wiele lat. Jego zdaniem wielu ludzi straci dotychczasowy poziom życia, a powrót do obecnych warunków może okazać się bardzo trudny.

– Najgorsze, że ten poziom życia będzie zabrany na kilka lat, a być może nawet na zawsze. Politycy będą mówić, że to, co utraciliście, ten status i poziom społeczny, uda się odbudować w ciągu ośmiu lat, ale to będzie tylko mowa na otarcie łez – mówił Jackowski.

Jackowski twierdzi również, że szczególnie trudny może okazać się rok 2027. W jednej ze swoich wizji mówił o problemach gospodarczych, które mają rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych.

- W Ameryce upadną trzy filary. Będzie to upadek być może celowy. Upadek filarów spowoduje nagły krach i nagłe bankructwa. Spowoduje bezrobocie i długotrwały kryzys – mówił jasnowidz.

Kim jest Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski z Człuchowa należy do najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Popularność zdobył dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Obecnie regularnie publikuje swoje wizje w internecie i mediach społecznościowych, gdzie obserwuje go liczne grono odbiorców – zarówno zwolenników jego prognoz, jak sceptyków.

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