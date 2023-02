Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Jego przepowiednie przyciągają tłumy słuchaczy. Zazwyczaj swoimi wizjami przyszłości dzieli się z nimi za pośrednictwem swojego kanału na portalu YouTube. Tym razem tylko "Super Expressowi" zdradził, co zobaczył w swojej najnowszej wizji przyszłości. Jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiada, co stanie się w Polsce w marcu 2023.

Jasnowidz Jackowski widzi w swojej wizji okropne rzeczy! Działania Rosji na Ukrainie odbiją się na Polsce?! Taki ma być marzec 2023

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w rozmowie z se.pl zdradził, że jego przepowiednia dla Polski na marzec 2023 nie napawa optymizmem. W swojej wizji przyszłości zobaczył, że nasz kraj czekają ciężkie chwile.

- Kojarzy mi się, że marzec dla Polski jest takim marazmem. Zaczyna się pewien marazm jeżeli chodzi o Polskę. Jakby w niedługiej przyszłości Polska miała jakieś straty ponieść przez to, co robi Rosja na Ukrainie i ogólnie to, co się dzieje w naszym regionie - powiedział tajemniczo jasnowidz Krzysztof Jackowski.

