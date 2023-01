Nie może was tam zabraknąć! Zbiórka krwi dla Wiolety Burzych! 38-latka walczy z nowotworem piersi

Krzysztof Jackowski jest najbardziej rozpoznawalnym jasnowidzem we współczesnej Polsce. Jego wizji przyszłości słuchają setki tysięcy osób, które chcą poznać treść przepowiedni. Jaki będzie dla mieszkańców Bydgoszczy 2023 rok? Zapytaliśmy o to w trakcie spotkania z jasnowidzem Jackowskim. Tylko "Super Expressowi" zdradził, co czeka bydgoszczan w 2023 roku.

Jasnowidz Jackowski widzi wielką zapaść finansową! TO miasto w Polsce będzie w poważnych tarapatach w 2023 roku

- Nastąpi wielka zapaść finansowa i to mi się kojarzy z Bydgoszczą. Bydgoszcz będzie musiała wielkie cięcia finansowe zrobić. Włodarze Bydgoszczy będą mieli problem ze stworzeniem bardzo wątłego budżetu dla tego miasta - złowieszczo przepowiada jasnowidz Jackowski.

Chcesz poznać inne przepowiednie jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego? Znajdziesz je w naszej galerii zdjęć poniżej.

Krzysztof Jackowski mówi o tym jak będzie rok 2023 dla Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.