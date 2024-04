Jasnowidz Jackowski zdradził nam szczegóły przełomowej wizji. Chodzi o kryzys na szczytach władzy

Wybory samorządowe 2024. Czy w Bydgoszczy dojdzie do drugiej tury?

- Pierwsza rzecz - ja już w grudniu mówiłem, że koalicja przeżyje poważny wewnętrzny kryzys w kwietniu. Dalej mam poczucie, że to pierwszy na tyle poważny kryzys rządu Tuska - powiedział naszemu dziennikarzowi Krzysztof Jackowski, gdy go zapytaliśmy o to, jaka przyszłość czeka obecnie rządzących naszym krajem.

Nie będziemy owijać w bawełnę. W koalicji, która rządzi Polską już się nie szczypią. Oni się leją. Poszło o dwie sprawy. Pierwsza jest światopoglądowa i ma związek ze sprawą aborcji, którą na sztandarach ma lewica. Druga to kwestia składki zdrowotnej, która jest jednym z głównych punktów polityki Polski 2050, czyli Trzeciej Drogi. O niesnaskach i kryzysie na szczytach władzy rozmawialiśmy z jasnowidzem z Człuchowa. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z przepowiednią Krzysztofa Jackowskiego.

Jasnowidz Jackowski mówi nam o kryzysie na szczytach władzy. Szczegóły przepowiedni

Nie będziemy powtarzać tego, co działacze tych dwóch partii mówią o sobie. Ciekawe jest to, że razem tworzą koalicję rządową. Nasi dziennikarze pamiętają o tym, że Krzysztof Jackowski przewidział pierwszy poważny kryzys w koalicji właśnie w kwietniu. Już pod koniec zeszłego roku mówił nam, że wtedy różnicę między Lewicą i Trzecią Drogą staną się przyczyną kryzysu rządowego.

Teraz nasi dziennikarze zapytali się Krzysztofa Jackowskiego, czy rząd Tuska przetrwa ten kryzys. Odpowiedź wróża z Człuchowa może wielu zaskoczyć, ale ekspert jest pewny swego.

- Mówiłem, że koalicja przeżyje poważny wewnętrzny kryzys w kwietniu - zdradził naszemu dziennikarzowi Krzysztof Jackowski. - Dalej mam poczucie, że to pierwszy na tyle poważny kryzys w koalicji - wyznał i przeszedł do obecnej sytuacji.

- Nie sądzę, aby koalicja się rozpadła, ale można mówić o zachwianiu - przekazał nam Jackowski. Wróżbita z Człuchowa nadal będzie obserwował napięcia wśród polityków i sprawy, które od dawien dawna interesują Polaków. Kolejne przepowiednie będziemy omawiać w naszym serwisie.